Will Smith es demandado por acoso sexual y despido injustificado

Will Smith volvió a quedar en el centro de la escena pública, esta vez por una denuncia judicial presentada en su contra por un músico que formó parte de su gira. Brian King Joseph, violinista y exparticipante del programa “America’s Got Talent”, inició una demanda en la que acusa al actor y rapero de acoso sexual, represalias y despido injustificado, a partir de un episodio que, según la presentación judicial, ocurrió durante una estadía en Las Vegas.

La demanda fue presentada a comienzos de esta semana en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y detalla una serie de hechos que habrían tenido lugar en marzo de 2025, cuando Smith se encontraba realizando una gira musical. Según el documento, Joseph se unió a la primera etapa del tour para un concierto en Las Vegas, donde la banda y el equipo se alojaron en un hotel con habitaciones asignadas por la producción.

De acuerdo con la acusación, el vínculo entre Smith y el violinista se volvió más cercano durante ese período. La denuncia sostiene que el actor le habría manifestado a Joseph que tenían una “conexión especial” que no compartía con nadie más. El punto de quiebre, según el relato judicial, se produjo cuando el músico regresó a su habitación alrededor de las 11 de la noche y descubrió indicios de una presunta intrusión.

Joseph declaró que encontró un bolso con diversos objetos, entre ellos toallitas, una botella de cerveza, un aro, una mochila roja, medicamentos para el VIH con el nombre de otra persona, documentos de alta hospitalaria de un desconocido y una nota que decía: “Brian, volveré no más tarde [sic] de las 5:30, solo nosotros (corazón dibujado), Stone F”.

Según la demanda, la seguridad del hotel indicó que no había señales de entrada forzada y que únicamente personas vinculadas al equipo de gestión de Smith tenían acceso a la habitación. En el texto judicial se afirma: “El demandante temía que un individuo desconocido regresara pronto a su habitación para participar en actos sexuales con él”. Tras informar lo ocurrido a la seguridad del hotel, a la policía y a los representantes del artista, Joseph asegura que fue responsabilizado por el episodio y posteriormente despedido.

La demanda también cita a un representante de Smith, quien presuntamente le habría dicho: “Todos me dicen que lo que te pasó es mentira, que no pasó nada y que te lo inventaste todo. Entonces, dime, ¿por qué mentiste e inventaste esto?”. Además de Smith, una empresa de gestión asociada al artista figura como codemandada, aunque no se especificó el monto reclamado por daños y perjuicios.

Por su parte, la defensa del actor rechazó de manera tajante las acusaciones. Su abogado, Allen B. Grodsky, afirmó: “Las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes. Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales a nuestro alcance para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad”.

Joseph sostiene que, como consecuencia del despido y de la situación vivida, sufrió trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas. La demanda solicita que un jurado sea el encargado de determinar una eventual indemnización, mientras el caso abre un nuevo frente judicial para una de las figuras más reconocidas de Hollywood.