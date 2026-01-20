Bacheo en frío para mejorar la circulación en barrios de Carlos Paz

La Municipalidad de Villa Carlos Paz continúa ejecutando el Plan de Mantenimiento de calles, con intervenciones orientadas a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en distintos sectores de la ciudad.

En ese marco, se desarrollaron tareas de bacheo en frío en los barrios Becciú y Carlos Paz Sierras, una técnica que permite dar respuestas rápidas al deterioro de la calzada, optimizar la circulación vehicular y extender la vida útil del pavimento.

Desde el área de Servicios Públicos indicaron que estas acciones forman parte de un cronograma permanente de trabajos, que se despliega en distintos barrios de la ciudad, priorizando los sectores con mayor necesidad y atendiendo los reclamos presentados por los vecinos.

Mientras se desarrollan las tareas, se solicita a la comunidad circular con precaución en las zonas intervenidas para facilitar el avance de los trabajos y garantizar la seguridad vial.