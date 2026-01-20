Buzos se sumergieron para evaluar daños en la toma de agua de Cuesta Blanca

Tras las crecientes de magnitud que ingresaron al río San Antonio y afectaron el servicio de agua potable en toda la región, el gobierno municipal de Villa Carlos Paz encargó a los buzos del DUAR un relevamiento en las profundidades, con la finalidad de conocer los daños ocasionados por la fuerza del agua.

Este martes 20 de enero en horas de la mañana, un equipo del Departamento de Unidades de Alto Riesgo llevó adelante una inspección subacuática a siete metros de profundidad para observar el canal y la toma de agua y brindar un informe detallado. La expedición se registró en fotos y videos que estarán a disposición de la Municipalidad para encarar las reparaciones necesarias.

Se busca evaluar en qué condiciones se encuentran las instalaciones, si todavía hay acumulación de sedimentos en el sector y analizar qué obras serán necesarias para evitar futuras obstrucciones.

En los primeros días de enero, una creciente de más de cuatro metros arrastró barro, ramas y rocas que terminaron por bloquear el sistema de captación y paralizaron el servicio de agua en la ciudad y las localidades vecinas. El fenómeno, de magnitud extraordinaria, hizo colapsar el sistema de captación en la planta de Cuesta Blanca.