Colapinto presentó la indumentaria de Alpine para 2026

El piloto argentino Franco Colapinto presentó la indumentaria oficial de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1.

La presentación de la indumentaria se llevó a cabo a través de las redes sociales de la escudería Alpine, que compartió varias publicaciones tanto de Colapinto como de su piloto principal, el francés Pierre Gasly.

El actual será el primer año en el que Colapinto comience la temporada como titular en un equipo de Fórmula 1, ya que en 2024 corrió los últimos nueve Grandes Premios, mientras que en 2025 se perdió los primeros seis.

La indumentaria de Alpine para el 2026