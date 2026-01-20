¿Cómo funciona el nuevo sistema de alerta temprana contra incendios en Córdoba?

La Provincia de Córdoba avanza en el fortalecimiento de su sistema de alerta temprana frente a incendios forestales, a partir de la puesta en funcionamiento de una red integrada por ocho Faros de Conservación y una Central de Monitoreo que opera de manera ininterrumpida desde mediados de diciembre. Además, ya se encuentra en marcha la licitación para sumar otras siete torres en distintos puntos del territorio provincial.

Los Faros de Conservación son instalaciones técnicas diseñadas para vigilar grandes extensiones de territorio, incluidas zonas serranas, boscosas y áreas de interfase urbano-forestal. Cada torre cuenta con sensores multiespectrales capaces de detectar humo y variaciones térmicas en tiempo real, con un radio de cobertura de 30 kilómetros y un alcance de hasta 282.600 hectáreas por unidad. En conjunto, el sistema actual permite una vigilancia superior a los 2,2 millones de hectáreas.

Las torres combinan sensores ópticos diurnos y nocturnos, cámaras térmicas de alta resolución, estaciones meteorológicas automáticas y sistemas de comunicación digital. Esta tecnología permite la detección automática de humo durante las 24 horas y el envío inmediato de alertas georreferenciadas hacia la Central de Monitoreo. Cada faro funciona con energía autónoma, ya sea solar o eólica, y está montado sobre estructuras metálicas certificadas de 30 metros de altura, con enlaces de comunicación de calidad garantizada.

Toda la información recolectada es enviada al Centro de Monitoreo, ubicado en el edificio anexo del Ministerio de Seguridad. Allí, el personal especializado analiza las imágenes, valida los eventos detectados y activa los protocolos de respuesta correspondientes.

La Central de Monitoreo se encuentra operativa desde el 15 de diciembre de 2025 y trabaja sin interrupciones, con turnos de 12 horas y dos operadores por turno. En ese espacio se reciben, verifican y gestionan las alertas emitidas por los faros, integrando herramientas tecnológicas como FireWatch, el sistema de información SGIDIF y canales de comunicación redundantes que garantizan el aviso inmediato a brigadistas y responsables regionales. También se registra en tiempo real el despliegue de recursos y la evolución de cada foco.

Actualmente, las ocho torres están emplazadas en Ciénaga de Allende (San Alberto), Chancaní (Pocho), San Pedro Norte (Tulumba), Ciénaga del Coro (Minas), Tanti (Punilla), Atos Pampa (Calamuchita), Tala Cañada (Pocho) y Río Seco (Río Cuarto), cubriendo de manera estratégica las zonas de mayor riesgo de incendios en la provincia.

El sistema integral de Faros de Conservación y la Central de Monitoreo se consolida así como una herramienta clave para anticipar incendios forestales en Córdoba, mejorando los tiempos de detección y respuesta, un factor determinante para evitar que focos iniciales deriven en incendios de gran magnitud.