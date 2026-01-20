El folklore se vive con música en vivo, baile y encuentro comunitario

Una nueva propuesta cultural reunirá música en vivo, danza folklórica y actividades abiertas al público en una jornada pensada para celebrar el folklore como espacio de encuentro y participación comunitaria.

Sobre el escenario se presentarán Hugo Molina, Belén Ramet, Claudio Keilis, Federico Singh, Coya Chavero y Elo Di Giacomo, con un repertorio que recorrerá distintas expresiones del cancionero popular. La música se complementará con la participación del Grupo de Danza Folklórica “Mensajes del Alma”, que aportará el lenguaje del baile a la propuesta.

El encuentro incluirá además un taller de zamba a cargo de Gaby Ayala, abierto a quienes deseen sumarse, y un espacio de micrófono abierto, pensado para dar lugar a nuevas voces y expresiones artísticas. Durante la jornada también habrá comidas criollas, como parte de una experiencia que integra música, tradición y convivencia.

La actividad cuenta con el apoyo del Camino del Folklore, cultura.cba y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, y se inscribe dentro de las acciones que buscan fortalecer la cultura popular y generar espacios de encuentro en torno a las expresiones folklóricas.