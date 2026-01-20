El INDEC difunde este miércoles el nivel de actividad económica de noviembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá mañana el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de noviembre, lo que marcará el inicio del cierre del cuarto trimestre del 2025.

El último dato de la actividad económica arrojó un alza del 3,2% en octubre, donde doce de los dieciséis sectores que conforman el EMAE registraron subas.

Este indicador anticipa la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) que se da a conocer en forma trimestral.

En el primer trimestre (enero-marzo) el PIB creció 5,8%, seguido de 6,3% en el segundo (abril-junio) y 3,3% en el tercero (julio-septiembre). Con estos resultados, el PIB acumuló un crecimiento del 5,2% en los primeros nueve meses del año.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la proyección de crecimiento de 2025 -que al principio de año se había calculado por encima de 5%- en las últimas semanas se recortó a 4%.

En esa línea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó sus perspectivas favorables para la Argentina con crecimiento económico de 4% en 2026 y 2027. A nivel regional, el país supera ampliamente la medida de Latinoamérica y el Caribe (que proyecta un avance del 2,2% en 2026 y del 2,7% en 2027).