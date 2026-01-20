Huyó de España para proteger a su hijo de su ex pareja, un tatuador carlospacense

M.V es una ciudadana argentina que decidió huir de España con su hijo para protegerlo de su ex pareja, un tatuador oriundo de Villa Carlos Paz que recientemente fue condenado por abuso sexual en Ibiza. La mujer se encuentra exiliada en un país del cual no se tiene conocimiento y pide que la justicia levante una orden de captura internacional que él solicitó y que la obliga a mantenerse alejada de su familia.

La pareja duró diez años y estuvo caracterizada por constantes viajes entre España y Argentina y un proceso de desgaste que llevó a una ruptura. Al momento de tomar la decisión de separarse, ella comenzó a detectar signos de abuso en su hijo y radicó una denuncia en la justicia española que posteriormente sería desestimada. En medio de la desesperación y convencida que su ex pareja había atacado a su hijo, cuando le ordenaron que compartiera la custodia con él, la mujer tomó una decisión desesperada, armó las valijas y huyó con el pequeño hacia un destino incierto.

Desde entonces, vive en el exilio sin revelar su ubicación ni siquiera a su propia familia, que lleva varios años soñando con un reencuentro y poder abrazarlos nuevamente.

Su hermana habló con EL DIARIO y contó: «Cuando ellos huyeron, él empezó a hacer grupos en España y en Carlos Paz diciendo que buscaban a B. V. e instaló que mi hermana secuestró a mi sobrino. Él también tatuaba acá y no sabemos si habrá abusado de alguna chica en Carlos Paz, todas las denuncias que tiene son en España. Sabemos que existen denuncias previas al nacimiento de mi sobrino que hicieron dos chicas y que nunca llegaron a nada. Ahora, la justicia de España finalmente lo condenó por un abuso sexual mientras tatuaba, y hace dos años, él mismo reconoció el abuso de una menor de 15 años y le quitaron la licencia. Mi hermana fue la primera en darse cuenta e hizo lo que pudo para sobrevivir y proteger a mi sobrino».

«Y pese a todo eso, ella es quien tiene captura internacional por una denuncia que él le hizo»; añadió.

La expectativa está puesta en el accionar de la justicia española tras haberse conocido la condena que recibió el hombre, identificado como Edgardo Milesi, quien fuera denunciado también por un presunto abuso sexual en perjuicio de su propio hijo. Se espera que se tengan en cuesta estas nuevas condenas como muestra de una conducta delictiva reiterada y prevalezca la intención de proteger a B.V mediante el cese de la orden de captura internacional contra su madre.