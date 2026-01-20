La mejor despedida para Gustavo Varillas, emoción y canto en Carlos Paz

Los restos del profesor de música y director de coros Gustavo Fabián Varillas fueron despedidos ayer en la ciudad de Villa Carlos Paz. Hubo numerosos mensajes de condolencias y expresiones de amor en las redes sociales para un hombre que dejó una huella en la cultura local, siendo formador de varias generaciones de carlospacenses.

Uno de los momentos más emotivos se vivió en horas de la tarde, cuando familiares, amigos y algunos de los coreutas que pasaron por sus históricas agrupaciones, fueron a rendirle tributo en la empresa funeraria Julio Centeno y le dedicaron un emotivo homenaje a pura canción.

Durante su vida profesional, Varillas fue director del Grupo Coral Careyco, Coro Vox Populi y Coro Vox Fémina, todos de la Escuela Coral del Centro Italiano Villa Carlos Paz, al tiempo que también dio clases en el colegio IESS.

Había culminado su carrera musical en 2022 y la noticia de su fallecimiento causó conmoción en la ciudad.