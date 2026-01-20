La Próspero: un nuevo balcón al corazón del festival de Cosquín

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín incorporó este sábado un nuevo espacio a su predio con la inauguración de la Terraza Gastronómica La Próspero, una propuesta que se integra a la experiencia cultural del evento y amplía la oferta para el público que asiste cada noche.

La terraza cuenta con capacidad para más de 200 personas, una vista panorámica privilegiada al escenario y acceso preferencial, además de un servicio de cocina gourmet y barra disponible durante toda la jornada nocturna del festival. El espacio fue presentado junto a autoridades provinciales, vecinos y equipos de trabajo vinculados a la organización.

La obra fue realizada íntegramente con fondos propios de la Comisión Municipal de Folklore, en una inversión orientada a fortalecer la economía local y a potenciar el perfil turístico del festival, incorporando servicios de mayor calidad sin resignar identidad cultural.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca consolidar a Cosquín no solo como un escenario musical de referencia, sino también como una experiencia integral que articula cultura, gastronomía y desarrollo local.