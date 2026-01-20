Se trata de una jornada abierta para toda la familia
Los bomberos de Tanti realizarán una exposición en el anfiteatro municipal
El cuartel de bomberos de Tanti realizará el próximo viernes 23 de enero a las 19 horas, una exposición en el anfiteatro municipal para vecinos y turistas, con entrada libre y gratuita.
El objetivo principal es llegar a la comunidad en general, que conozcan de cerca cómo es la vida de un bombero y el intenso entrenamiento y trabajo que desarrolla día a día para salvar vidas y proteger el medio ambiente.
Durante la jornada se realizará exhibición de móviles y herramientas, con stands instalados. Habrá simulacros de rescate con cuerda, incendio vehicular y rescate vehicular. También se brindarán charlas a los vecinos interesados en evacuar alguna duda sobre cómo actuar en determinadas situaciones, como manejo de extintores y RCP.