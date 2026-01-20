Los bomberos de Tanti realizarán una exposición en el anfiteatro municipal

El cuartel de bomberos de Tanti realizará el próximo viernes 23 de enero a las 19 horas, una exposición en el anfiteatro municipal para vecinos y turistas, con entrada libre y gratuita.

El objetivo principal es llegar a la comunidad en general, que conozcan de cerca cómo es la vida de un bombero y el intenso entrenamiento y trabajo que desarrolla día a día para salvar vidas y proteger el medio ambiente.

Durante la jornada se realizará exhibición de móviles y herramientas, con stands instalados. Habrá simulacros de rescate con cuerda, incendio vehicular y rescate vehicular. También se brindarán charlas a los vecinos interesados en evacuar alguna duda sobre cómo actuar en determinadas situaciones, como manejo de extintores y RCP.