Más de 50 marcas cordobesas se mostraron en festivales y shoppings

El programa provincial Córdoba Emprendedora puso en marcha este fin de semana cuatro espacios de visibilización simultáneos, donde más de 50 marcas locales pudieron mostrar sus productos, captar nuevos clientes y concretar ventas en puntos de alta circulación y convocatoria.

Las propuestas se desarrollaron a través de las denominadas vidrieras itinerantes, que estuvieron presentes en el Festival de la Doma y el Folklore de Jesús María y en el Festival Mionca, en Alta Gracia. En paralelo, continuaron los stands estables ubicados en el Córdoba Shopping y en el Paseo Libertad Rivera, en la ciudad de Córdoba.

Se trata de espacios exclusivos que el programa pone a disposición de los emprendimientos sin ningún costo, con el objetivo de que puedan validar sus productos, fortalecer su posicionamiento y acceder a nuevos públicos en contextos de gran visibilidad.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo señalaron que la iniciativa busca acercar el talento cordobés a lugares estratégicos, ampliar el alcance comercial de los proyectos y generar nuevas oportunidades de crecimiento para el sector emprendedor.

La propuesta forma parte de una línea de acciones sostenidas que Córdoba Emprendedora impulsa para acompañar el desarrollo productivo local y fomentar el consumo de productos cordobeses, a través de una articulación entre el ministerio y la Fundación Banco de Córdoba.