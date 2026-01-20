Nacen los futuros guardianes del ambiente en la Reserva Vaquerías

La Reserva Natural Vaquerías cerró la primera quincena de su Programa de Voluntariado con la participación de un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que se integraron a las tareas cotidianas de conservación del área protegida.

Durante su estadía, las voluntarias colaboraron en la atención a visitantes, trabajos en el vivero, mantenimiento de senderos y cartelería, control de especies exóticas invasoras y recorridas de reconocimiento del territorio. Las actividades se desarrollaron bajo la coordinación del equipo de guardaparques, como parte del proceso de formación práctica en gestión ambiental.

Desde la reserva destacaron el compromiso, la responsabilidad y el interés demostrado por las participantes, subrayando que su aporte resulta fundamental tanto para el funcionamiento diario del espacio como para garantizar una experiencia de calidad a quienes visitan Vaquerías.

El programa de voluntariado busca formar nuevas generaciones con conciencia ambiental, fortaleciendo el vínculo entre la universidad, el territorio y la protección de los ecosistemas naturales de Córdoba.