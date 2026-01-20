¿Qué dice el pronóstico para Carlos Paz y el sur de Punilla?

La segunda quincena de enero comenzó con días agradables en las sierras de Córdoba pero las temperaturas irán en ascenso hacia el próximo fin de semana. Así lo indican los reportes meteorológicos de las últimas horas, que anticipan una nueva ola de calor que afectará también al Valle de Punilla.

Se estima que este martes 20 de enero comenzarán a incrementarse los registros hasta llegar a días sofocantes.

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que en la ciudad de Córdoba se prevén máximas que oscilarán entre los 31 y los 37 grados durante los próximos días, y que podrían rondar los 40 grados en algunas localidades del interior provincial.

El día más caluroso se registraría el próximo sábado 24 de enero y el alivio recién llegaría la próxima semana, con la aparición de algunas tormentas aisladas en varios puntos de la geografía cordobesa.