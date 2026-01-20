¿Quiénes son los actores nacidos en Carlos Paz que conquistaron el cine?

Aunque Villa Carlos Paz recibe a cientos de famosos en cada temporada de verano, son pocos los que pueden decir que dieron sus primeros pasos en sus calles antes de conquistar las pantallas y los escenarios de la Argentina. Un repaso por los actores más importantes que tuvieron su origen sobre las márgenes del lago San Roque y alcanzaron una trascendencia nacional.

Sin dudas, el nombre más emblemático que resuena es el de Héctor Anglada (1976-2002). Nacido y criado en Carlos Paz, Anglada fue bombero, lavacopas, canillita y peón de albañil hasta que fue descubierto por el director Adrián Caetano. «Conocí a Caetano en Carlos Paz en 1991 o 1992, en un hotel donde yo era encargado de mantenimiento, él iba a una despensa que estaba en frente. El fin de semana nos juntábamos a jugar al fútbol y él jugaba con nosotros, un día me dijo si quería hacer un cortometraje, no tenía ni idea de qué era. Le dije que sí, lo hicimos los fines de semana»; recordó el joven actor en diálogo con Nicolás Repetto.

Se trataba del filme «Visite Carlos Paz», un corto para promocionar el turismo en la ciudad cordobesa. Desde entonces, entablaron una relación que desembocaría en la premiada película «Pizza, birra, faso», que marcó un antes y un después en el cine argentino.

El «actor de la calle» que conmovió a todos

En la historia del espectáculo argentino, existen trayectorias que parecen guionadas por el destino. La de Anglada es, quizás, una de las más conmovedoras y auténticas. No salió de una academia de arte dramático de élite, ni tuvo contactos en la industria; su escuela fue la calle y su escenario natural, las veredas de su amada Villa Carlos Paz.

Anglada creció en un entorno humilde. Antes que su cara estuviera en todos los afiches de la Avenida Corrientes, trabajó como heladero, barrendero y repartidor de pizza. Fue precisamente su autenticidad lo que cautivó al director Adrián Caetano, quien lo descubrió casi por casualidad. Caetano vio en la mirada de Héctor algo que no se puede enseñar: la verdad. Así fue como le dio su primer papel en el cortometraje «La expresión del deseo», pero el estallido llegaría en 1998 con un hito cinematográfico.

Héctor protagonizó, junto a Erasmo Olivera, la película que cambió el cine nacional para siempre: «Pizza, birra, faso». Su interpretación del «Cordobés» no solo fue aclamada por la crítica, sino que le dio voz a una generación de jóvenes marginados que el cine comercial de la época ignoraba. La película fue un éxito rotundo y puso a Anglada en el centro del radar artístico.

Su carisma no tardó en llegar a la pantalla chica de la mano de Pol-ka. En la exitosa tira «Campeones de la vida», Anglada interpretó a «Capilla», un personaje que se ganó el corazón del público por su ternura y lealtad. Este papel le valió el premio Martín Fierro a la «Revelación del Año» en 1999. Al subir al escenario, con una humildad que nunca abandonó, dedicó el premio a su familia y a su Carlos Paz natal, demostrando que el éxito no había alterado su esencia.

Cuando su carrera proyectaba un futuro sin límites —habiendo participado también en la película «En el nombre del hijo» y en la serie «22, el loco»—, la tragedia se cruzó en su camino. El 2 de marzo de 2002, a los 26 años, un accidente de moto en la localidad bonaerense de Burzaco terminó con su vida. La noticia conmocionó al mundo artístico.

Su mirada, mezcla de picardía serrana y melancolía profunda, quedó grabada como un testimonio eterno de la identidad argentina.

La musa carlospacense que conquistó el cine nacional

Algunas décadas más atrás, otra carlospacense cautivó con su talento a la pantalla grande. Se trata de Mercedes Carreras. Si bien nació en Pergamino, se mudó a Villa Carlos Paz cuando era muy pequeña y fue en esta ciudad donde floreció su vocación. Antes de las marquesinas de la calle Corrientes, su voz ya recorría las calles de la Villa a través de la «Propaladora Sierras», donde trabajaba como locutora. El destino de Mercedes se selló en la década de 1950, cuando el director Enrique Carreras llegó a las sierras cordobesas para filmar exteriores. Allí conoció a una jovencísima Mercedes, quien no solo se convertiría en su esposa y compañera de toda la vida, sino también en su actriz predilecta. Su debut cinematográfico se produjo en «El primer beso» (1958), marcando el inicio de una de las duplas más prolíficas del cine argentino.

Juntos filmaron decenas de películas que hoy son clásicos de la cultura popular.

A pesar de ser recordada frecuentemente por sus roles en comedias familiares y películas junto a figuras como Palito Ortega y Luis Sandrini, Mercedes Carreras demostró una enorme versatilidad en el drama. En 1977, recibió el premio a la Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Moscú por su papel en «Las locas», un reconocimiento que la posicionó en la elite de la actuación dramática mundial. Además, participó en títulos como «Frutilla», «Las barras bravas», «Hombres y mujeres de blanco» y «Había una vez un circo».

Tras el fallecimiento de su esposo, Mercedes no se alejó de los escenarios. Se convirtió en una empresaria teatral respetada, manteniendo vivo el Teatro Carreras en Mar del Plata y continuando su labor como autora y directora. Recientemente, su vida y obra fueron retratadas por su hija, la directora Victoria Carreras, en el documental «Amor y Cine». La película, que comenzó a rodarse precisamente en Villa Carlos Paz, funciona como un viaje nostálgico y un homenaje a la historia de amor que nació entre las sierras cordobesas y se inmortalizó en el celuloide.

Sin embargo, es común confundir el origen de muchos actores debido a su fuerte vínculo con la ciudad. Tal es el caso del querido Pedro Alfonso, quien se considera un «carlospacense por adopción» y no sólo la elige en cada temporada de verano, sino que es un ferviente defensor de sus bellezas naturales y la calidez de su gente. Algo similar ocurre con otras figuras como Flor de la V o Gladys Florimonti, quienes han sido claves en el fortalecimiento de la plaza teatral.