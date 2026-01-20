Un sismo de 4,4 fue percibido en Punilla y el Gran Córdoba

Un sismo de magnitud 4,4 se registró anoche, a las 20.07, en la provincia de Córdoba, con epicentro ubicado a 21 kilómetros al oeste de Deán Funes, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

El movimiento tuvo una profundidad de 30 kilómetros y fue percibido en distintas localidades cordobesas, con intensidades variables de acuerdo a la escala Mercalli Modificada.

En Deán Funes y Cruz del Eje, el sismo alcanzó una intensidad IV, con oscilación de objetos colgantes. En tanto, en Jesús María, Cosquín y Villa Allende, se registró una intensidad III a IV, siendo percibido por personas en reposo y con leve movimiento de objetos.

En la ciudad de Córdoba y Alta Gracia, la intensidad fue III, mientras que en San Carlos Minas y Recreo (Catamarca) se informó una percepción leve, con intensidad II a III, principalmente en interiores y edificios.

Hasta el momento no se reportaron daños ni personas afectadas, y el evento se enmarca dentro de la actividad sísmica habitual de la región norte de la provincia.