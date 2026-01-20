Valle Hermoso: avanza la etapa final de construcción de las nuevas aulas del Ipem 335

La construcción de las nuevas aulas del Ipem 335 “Luis Alberto Spinetta” se encuentra en su etapa final, marcando un avance clave para la infraestructura educativa de Valle Hermoso. La obra, que a comienzos de año registraba un progreso del 30%, logró un crecimiento significativo gracias a las gestiones realizadas en los últimos meses.

Actualmente, los trabajos ya cuentan con los techos completamente terminados, los revoques gruesos y finos finalizados y la ejecución de los pisos, con la correspondiente colocación de zócalos e instalaciones internas. Estas tareas permitieron consolidar la estructura edilicia y avanzar hacia los detalles finales.

En esta última fase, se están desarrollando las tareas vinculadas a la colocación de aberturas, las instalaciones eléctricas y los ajustes finales, con el objetivo de que las nuevas aulas puedan ser utilizadas durante el presente ciclo lectivo.

Desde el ámbito municipal destacaron que, tras una larga espera y múltiples gestiones, la finalización de esta obra representa un avance significativo para el desarrollo educativo de los jóvenes de la localidad, fortaleciendo las condiciones de enseñanza y aprendizaje en el establecimiento.