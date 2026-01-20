Valle Hermoso invita a disfrutar de caminatas guiadas por la naturaleza

Durante el mes de enero, Valle Hermoso ofrece una propuesta ideal para quienes buscan actividad física y contacto con la naturaleza: caminatas guiadas de dificultad baja, pensadas para todas las edades y sin exigencias físicas intensas.

La iniciativa se desarrollará los martes y jueves de enero, y comenzaron el martes 13, con recorridos de hasta 6 kilómetros. Los circuitos incluyen destinos naturales y turísticos como Vaquerías, la Gruta de Santa Teresa, el Peñón del Indio, entre otros atractivos de la localidad.

El punto de encuentro será el Parador Valle, ubicado en Presidente Perón al 100, con horario de salida a las 8:00. La actividad es gratuita y se recomienda a los participantes llevar agua, una merienda liviana, repelente, protector solar y gorro.

Quienes deseen participar o realizar consultas pueden comunicarse al 3548 602226, con Érica. La propuesta busca promover hábitos saludables y el disfrute del entorno natural que caracteriza a Valle Hermoso.