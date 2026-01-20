Vuelve el Cine Familiar en Vacaciones a Valle Hermoso

El Cine Familiar en Vacaciones ya es un clásico del verano en Valle Hermoso y este lunes 26 de enero tendrá una nueva función para disfrutar al aire libre. La propuesta se desarrollará desde las 20:30 horas en la Plaza Manuel Belgrano, con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad se proyectará la película Elio, una opción ideal para compartir en familia durante las vacaciones de verano. Desde la organización invitan a vecinos y turistas a llevar reposeras y acercarse con ganas de pasar una noche diferente, disfrutando del cine bajo las estrellas.

La actividad forma parte del ciclo de Cine Móvil y busca generar espacios de encuentro y recreación para grandes y chicos, consolidándose como una de las propuestas culturales más esperadas de la temporada estival en la localidad.