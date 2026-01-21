Carlos Paz volvió a mirar el cielo con una jornada de astroturismo

Durante la noche del martes, el Aula Ambiental de Carlos Paz volvió a convertirse en punto de encuentro para vecinos y turistas con una nueva edición de Astroturismo, una propuesta que invita a mirar el cielo y reconectar con el entorno natural.

Con cielo totalmente despejado y una gran convocatoria, la actividad permitió a los asistentes reconocer constelaciones y observar planetas, en una experiencia guiada que combinó divulgación científica, contemplación y conciencia ambiental.

La jornada destacó, además, la importancia de cuidar el entorno natural para preservar este tipo de postales nocturnas que forman parte del paisaje de la ciudad y de la experiencia turística local.

La propuesta de Astroturismo se realiza todos los martes a las 21, con entrada libre y gratuita, en el Aula Ambiental de Villa Carlos Paz, y continúa sumando participantes interesados en la astronomía y la observación del cielo.