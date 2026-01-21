Cómo ayudar a Camilo, el estudiante carlospacense que lucha contra un tumor

Camilo Martínez tiene 16 años, es estudiante del colegio Proa de Villa Carlos Paz y atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. En septiembre de 2025, los médicos le detectaron un tumor detrás del ojo izquierdo, diagnóstico que cambió por completo la rutina de su familia y dio inicio a un largo y duro camino médico.

Su madre, Lorena Molina, habló con EL DIARIO y contó que todo comenzó con un dolor de cabeza que parecía una simple sinusitis. Tras varios estudios realizados en la Clínica San Roque de Córdoba, los profesionales detectaron el tumor. Ese mismo día Camilo quedó internado y permaneció más de un mes en observación y tratamiento, para luego continuar con sesiones de quimioterapia.

Lamentablemente, el tumor continuó creciendo y los médicos determinaron que deberá ser sometido a una cirugía de alta complejidad, en la que será necesario extraer el ojo izquierdo para preservar su vida. La intervención será realizada por un equipo de varios especialistas y, tras la operación, Camilo necesitará al menos un mes más de recuperación en la clínica.

Si bien la cirugía y la internación están cubiertas, la familia enfrenta importantes gastos económicos, como traslados constantes, estadías, alimentación y medicación, lo que hace indispensable la ayuda de la comunidad en este período tan delicado. Camilo es amante de las motos, se había comprado recientemente un casco y decidió ponerlo a la venta, con la esperanza de poder reunir algo dinero para la prótesis de su ojo.

Su familia apela a la solidaridad de la comunidad para afrontar los meses más difíciles.

Quienes deseen colaborar con Camilo, pueden hacerlo a través de una donación al siguiente alias:

Alias: CAMILOMARTINEEZ

Titular: Camilo Martínez Molina