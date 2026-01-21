Cómo es la Brunch House, el imponente nuevo local de «Mr. Coffee»

«Mr. Coffee» comenzó la temporada de verano con la inauguración de la «Brunch House» en la esquina de San Martín y Moreno, en el centro de Villa Carlos Paz. Se trata de un espacio de calidad en un imponente local de 300 metros cuadrados con espacios exclusivos para coworking privado, mesas de reuniones y una gastronomía de primer nivel.

La creatividad en el montaje de nueva infraestructura logró generar un lugar apto para todo público.

Pero además, se trabajó en la elaboración de un nuevo menú (creado especialmente por profesionales) que ofrece una propuesta única en las sierras de Córdoba y una amplia variedad de café.

«Mr. Coffee» ya es una marca de excelencia registrada en la ciudad, elegida por vecinos, el mundo empresarial, pero también por turistas y diferentes influencers como «Brendan por el Mundo» y «Cam del Pueblo», que lo convirtieron en su base operativa durante las coberturas que realizan durante este verano.

Es importante mencionar, que además de esta nueva propuesta, «Mr. Coffee» mantiene su ubicación tradicional en la calle Las Heras, a metros del Paseo de los Artesanos.