Córdoba Emprendedora superó los $32 millones en el Festival Mionca

Durante el último fin de semana, Córdoba Emprendedora alcanzó ventas por $32.500.000 en el Festival Mionca de Alta Gracia, donde participaron 36 marcas de distintos rubros que accedieron a stands sin costo y a un espacio de alta visibilidad ante miles de visitantes.

Fue la cuarta participación del programa en este festival, con resultados que volvieron a confirmar el impacto de estas propuestas itinerantes, pensadas para que los emprendimientos puedan mostrarse en eventos masivos, ampliar su público y validar sus productos en contextos reales de consumo.

La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, recorrió el paseo de emprendedores y destacó el valor de estas “vidrieras exclusivas” para el crecimiento y la profesionalización del sector. En ese marco, subrayó que el espacio permitió no solo concretar ventas, sino también generar contactos, fortalecer el posicionamiento de marca y abrir puertas a futuros negocios.

Quienes recorrieron los stands encontraron propuestas de cerámica, indumentaria para bebés, accesorios para mascotas, papelería, joyería, cuchillería, arte en madera y metal, acuarelas y otros rubros creativos, con una fuerte impronta local.

Entre las experiencias destacadas estuvo la de Sofía, creadora de Chandra, un emprendimiento de accesorios de diseño impulsado por madre e hija. Señaló que la participación fue “una experiencia hermosa, llena de compañerismo y colaboración”, y remarcó que las ventas superaron ampliamente sus expectativas.

También Gabriela, de A puro amor, dedicada a la producción de stickers, láminas y etiquetas, valoró el espacio como “una oportunidad de oro”, tanto por el volumen de ventas como por la posibilidad de sumar nuevos clientes y formar parte de un equipo de trabajo consolidado.

El programa Córdoba Emprendedora tiene como objetivo acompañar a las marcas en su proceso de crecimiento, brindando apoyo financiero, mentoreo, capacitaciones y acceso a espacios estratégicos de visibilización. La iniciativa es articulada entre el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo y la Fundación Banco de Córdoba, con la meta de seguir ampliando oportunidades para el ecosistema emprendedor provincial.