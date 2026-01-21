Día del Abrazo: por qué se celebra el 21 de enero

El Día Internacional del Abrazo se celebra cada 21 de enero. Este simple gesto cotidiano no solo aporta una sensación agradable y reconfortante, sino que presenta importantes beneficios para la salud mental, así como también para la física, mediante la estimulación a través del contacto.

La efeméride fue creada por Kevin Zaborney, un estadounidense quien, preocupado por las pocas muestras físicas de afecto que realizaba la gente en público, incluso entre los miembros de su familia, decidió establecer una fecha especial a modo de excusa para que todos pudieran dar y recibir abrazos.

De esta forma, se creó el 21 de enero como el Día Internacional del Abrazo. La efeméride se celebró por primera vez en 1986 en el pueblo de Clio, en Michigan, y se popularizó en los Estados Unidos gracias al Calendario de eventos Chase, una publicación que presentaba todas las festividades locales del año y cuyo dueño era el abuelo de una de las mejores amigas de Zaborney.

Según se comprobó científicamente, los abrazos aportan muchos beneficios para la salud mental y física. Entre los principales se encuentran la reducción del estrés, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la mejora del bienestar emocional.

Beneficios de los abrazos para la salud mental y física

• Reducción del estrés y la ansiedad: los abrazos disminuyen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que ayuda a calmar la mente y reducir la ansiedad.

• Liberación de oxitocina y endorfinas: el contacto físico activa la liberación de oxitocina (la llamada “hormona del apego”) y endorfinas, que generan sensaciones de confianza, seguridad y felicidad.

• Prevención de la depresión: estudios recientes muestran que recibir abrazos frecuentes se asocia con una disminución de síntomas depresivos, gracias al refuerzo del vínculo social y la sensación de pertenencia.

• Mejora del bienestar emocional: un abrazo diario, siempre consensuado, contribuye a la regulación emocional y al fortalecimiento del sentido de conexión con los demás.

• Fortalecimiento del sistema inmunológico: el contacto físico regular, como los abrazos, estimula la respuesta inmunitaria, ayudando al cuerpo a defenderse mejor de enfermedades.

• Reducción del dolor físico: la liberación de endorfinas durante un abrazo actúa como analgésico natural, disminuyendo la percepción del dolor.

• Mejora cardiovascular: abrazar reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que protege la salud del corazón y disminuye el riesgo de problemas cardiovasculares.

• Regulación del sistema nervioso: el contacto físico activa el sistema nervioso parasimpático, promoviendo estados de calma y recuperación tras situaciones de tensión.