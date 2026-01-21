El Aula Ambiental recibió visitas en una nueva jornada abierta

El pasado viernes, el Aula Ambiental de Villa Carlos Paz fue escenario de una nueva Jornada de Puertas Abiertas, con la participación de vecinos y turistas que se sumaron a una propuesta orientada a la educación y sensibilización ambiental.

Durante la actividad, los asistentes recorrieron el sendero interpretativo, la huerta agroecológica y el vivero de especies nativas, espacios pensados para promover el conocimiento sobre el entorno natural y las prácticas de cuidado del ambiente.

Desde el área municipal informaron que estas jornadas continuarán todos los viernes de enero y febrero, a las 9.00, con acceso libre y gratuito, como parte de una política sostenida de generación de espacios de aprendizaje y encuentro comunitario.