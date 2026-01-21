El escritor Raúl Lelli ingresó a la Biblioteca del Autor Local

Villa Carlos Paz. A través de un nuevo código QR, el escritor Raúl Lelli ingresó ayer a la Biblioteca del Autor Local de Villa Carlos Paz, con su libro “Comisario Martos, memorias de un detective cordobés”.

El acto se realizó en el local de golosinas Express con la presencia del autor, del supervisor de la Dirección de Cultura, Ariel de Nicola, familiares y amigos.

“Me siento feliz de ser un escriba que novele sobre personajes locales, dándole valor a la pluma autóctona, con personajes que huelen a choripán y fernet con cola, sin que por ello desmerezcan el texto”, afirmó Lelli.

Por otra parte, hoy se realizará en el Salón Rizzuto (Av. Cárcano 75) la primera presentación de libro del año, a partir de las 20:30 hs, con la obra "Ensueños de Clarita Luz" de Miguel Peirotti.