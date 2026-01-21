El Gobierno eliminó el aporte del 15% al fondo productivo de Tierra del Fuego

El Gobierno nacional resolvió eliminar el aporte mensual del 15% que debían realizar las empresas industriales radicadas en Tierra del Fuego para acceder y sostener los beneficios del régimen de promoción. La medida alcanza al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) y busca amortiguar el impacto de recientes cambios tributarios y arancelarios que afectaron la competitividad del sector.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 20/2026 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial. Allí se establece “en cero por ciento (0%)” el aporte previsto en el artículo 4° del Decreto 727/2021, requisito que hasta ahora debían cumplir las industrias para mantener los beneficios del régimen especial.

Hasta la modificación, las compañías destinaban el 15% del beneficio obtenido por la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al FAMP-Fueguina, un fideicomiso de administración creado para diversificar la matriz productiva de la provincia.

Según el texto oficial, la medida responde a un dictamen del Comité Ejecutivo del Fondo, que advirtió que los cambios económicos recientes deterioraron la competitividad del esquema fueguino y pusieron en riesgo la producción y el empleo. En ese marco, se atendieron reclamos presentados por la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE).

Desde ambas entidades señalaron que la plena vigencia del Decreto 333/2025 y el proceso de desregulación económica generaron una “pérdida crítica de competitividad”, que no se limita al sector de telefonía móvil, sino que impacta en toda la actividad industrial de la provincia.

Ese escenario llevó a recomendar la reducción del aporte, posibilidad contemplada en el artículo 5° del Decreto 727/21. La normativa establecía que, para extender la vigencia del régimen, las empresas debían realizar aportes mensuales equivalentes al 15% del beneficio del IVA asociado a sus proyectos industriales.

Tierra del Fuego cuenta con un régimen fiscal y aduanero especial desde la sanción de la Ley 19.640, orientado a promover la inversión, el desarrollo industrial y el empleo. En 2021, los beneficios fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2038, condicionados al cumplimiento de los aportes al FAMP.

Pese a la eliminación del aporte, el Gobierno aclaró que la medida no exime a las empresas del cumplimiento de los proyectos productivos aprobados. En caso de incumplimiento, las firmas deberán reintegrar los montos correspondientes, junto con los intereses, al fondo fiduciario público.