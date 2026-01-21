Habló el abogado de la argentina que huyó de su casa para proteger a su hijo

El abogado de M.V, la mujer que huyó de España con su hijo de 3 años para escapar de su ex pareja, un tatuador oriundo de Villa Carlos Paz, habló con EL DIARIO y confirmó que el hombre fue condenado por abuso sexual y que ella escapó porque temía por la integridad del pequeño.

La mujer lleva más de diez años en el exilio sin poder ver a su familia y el doctor Diego Herchhoren señaló: «En el año 2015 mi defendida denunció con pruebas forenses que su hijo estaba siendo abusado sexualmente por el Sr. Edgardo Milessi, algo que el tribunal de instrucción de entonces se negó a investigar, incluso llegando a sugerir que las patologías que presentaba el menor como la dilatación anal eran parte de una "autoexploración", o que las dificultades en el habla se debían a una "sobreprotección materna. Lo que ha ocurrido años después, es que el Sr. Milessi ha sido condenado doblemente por abusos, entre otros a una niña menor de edad y refleja un patrón de conducta».

«Incluso, un agente de la Guardia Civil declaró en el último juicio que había más denuncias por hechos similares. Lo lamentable es que ha tenido que haber una catarata de víctimas para que mi defendida tenga al menos una oportunidad de poner en evidencia que ha sido perseguida injustamente por defender la vida de su hijo»; añadió el letrado.

Consultado sobre la situación actual de su defendida, aseguró: «Ahora mismo, ella está prófuga. Hemos hecho varias gestiones en la Fiscalía española (antes de que se publicara esta segunda sentencia), evidenciando que ha habido un trato injusto hacia ella, pero sin éxito. El poder judicial español sigue la pauta ideológica del franquismo, donde el padre es una institución intocable; no así la madre. Hemos solicitado que se le levante la orden de busca y captura internacional, a la vez que se reabra la causa penal por abuso contra Milessi, por varios motivos. En primer lugar, la existencia de ambas sentencias (una de ellas firme, donde la víctima era una menor) por delitos sexuales contra Milessi, algo que constituye un elemento objetivo y probado de grave riesgo para el menor, y que fundamenta la oposición a la restitución internacional del menor conforme al Convenio de La Haya de 1980 y el Reglamento Bruselas II ter, ambos incorporados al ordenamiento español».

«Y todo esto abunda sobre los abusos sexuales que mi patrocinada viene intentando acreditar desde que tuvo conocimiento de los mismos. Entendemos que, ante este nuevo estado de cosas, carece de justificación la continuación de este procedimiento contra ella y más aún la propia orden de busca y captura internacional. Ella y su hijo, a pesar de vivir en la clandestinidad, intentan llevar una vida lo más normalizada posible. Ella trabaja y él estudia, además con muy buenas calificaciones. Su historia es una historia que debería enseñarse en las escuelas, tuvo todo en contra. Cuando yo me hice cargo de su defensa en 2023 y tuve acceso completo a la causa, hay que poner de manifiesto que el Estado Español no se privó de nada a la hora de entablar una persecución digna de un narcotraficante: escuchas telefónicas, circulares a todas las administraciones públicas, puertos y aeropuertos, compañías de alquiler de autos...todo para perseguir a una mujer que había cometido la osadía de denunciar a su ex pareja cuando vio que su hijo presentaba lesiones evidentes»; reconoció.

La mujer se encuentra exiliada en un país del cual no se tiene conocimiento y pide que la justicia levante una orden de captura internacional que él solicitó y que la obliga a mantenerse alejada de su familia. Al momento de tomar la decisión de separarse del padre de su hijo, ella comenzó a detectar signos de abuso en el menor y radicó una denuncia en la justicia española que posteriormente sería desestimada. En medio de la desesperación y convencida que su ex pareja había atacado a su hijo, cuando le ordenaron que compartiera la custodia con él, la mujer tomó una decisión desesperada, armó las valijas y huyó con el pequeño hacia un destino incierto.