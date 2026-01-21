La actividad económica cayó en noviembre: qué sectores crecieron y cuáles se desplomaron

La actividad económica volvió a mostrar señales de enfriamiento en noviembre, al registrar una caída del 0,3% tanto en la comparación interanual como frente a octubre, y así cortó una racha de 14 meses consecutivos en alza. Los datos surgen del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Según el informe oficial, en la comparación contra noviembre de 2024, once de los dieciséis sectores que integran el indicador mostraron subas. Sin embargo, el desempeño positivo no alcanzó para compensar el fuerte retroceso de actividades clave. Entre los sectores con mayor crecimiento se destacaron la Intermediación financiera, con un avance interanual del 13,9%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 10,5%. De acuerdo al INDEC, estas dos actividades explicaron en conjunto 0,94 puntos porcentuales de la variación interanual del EMAE.

Del otro lado, la baja estuvo impulsada por rubros de fuerte peso en el empleo. La Industria manufacturera cayó 8,2% interanual, el comercio mayorista, minorista y las reparaciones retrocedieron 6,4% y la construcción mostró una contracción del 2,3%. También se registraron descensos en la pesca, con una caída de hasta 25,9%, y en la administración pública y defensa, que disminuyó 0,6%.

En el acumulado de los primeros once meses del año, el EMAE mostró un crecimiento del 4,5% respecto del mismo período del año anterior. No obstante, el dato refleja una desaceleración hacia el final de 2025: en octubre el acumulado anual había sido del 5,0% y en septiembre del 5,2%, lo que confirma un freno progresivo de la actividad económica.

Entre los sectores que lograron esquivar la baja generalizada, además del financiero y el agropecuario, se destacaron la Explotación de minas y canteras, con una suba interanual del 7,0%, y Electricidad, gas y agua, que creció 1,6%. En total, diez de los quince sectores relevados registraron variaciones positivas en la comparación anual, aunque su incidencia resultó insuficiente para revertir el impacto de las fuertes caídas en los sectores más representativos de la economía.

En ese marco, el INDEC precisó que la Intermediación financiera fue el sector con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Entre ambas actividades aportaron 0,94 puntos porcentuales al resultado general del indicador, lo que permitió amortiguar parcialmente la caída de la actividad.

El dato se conoce además en el inicio del cierre del cuarto trimestre de 2025, período para el cual se difundirá próximamente el Producto Interno Bruto (PIB). En los trimestres previos, la economía había mostrado un crecimiento del 5,8% entre enero y marzo, del 6,3% entre abril y junio y del 3,3% en el tercer trimestre, correspondiente a julio-septiembre. Con esos resultados, el PIB acumuló una suba del 5,2% en los primeros nueve meses del año, aunque con una desaceleración marcada hacia el final.

En cuanto al desempeño sectorial de noviembre de 2025, el informe del INDEC detalló fuertes contrastes. Mientras Intermediación financiera lideró con una suba del 13,9% y el agro creció 10,5%, también mostraron variaciones positivas Explotación de minas y canteras (7%), Impuestos netos de subsidios (3,4%), Transporte y comunicaciones (1,8%), Electricidad, gas y agua (0,6%), Servicios sociales y de salud (0,6%), Enseñanza (0,7%), Hoteles y restaurantes (0,3%) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,4%).

Del lado negativo, además del derrumbe de la Pesca (-25%), se ubicaron la Industria manufacturera (-8,2%), el Comercio (-6,4%), la Construcción (-2,3%) y la Administración pública y defensa (-0,6%), sectores cuyo peso relativo volvió a inclinar el balance mensual hacia terreno negativo.

