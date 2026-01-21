La memoria de Diego Pérez fue inmortalizada con una estrella amarilla

Durante la tarde de este miércoles, se pintó la estrella amarilla en memoria de Diego Pérez, quien falleció el 18 de octubre de 2025, en un acto colectivo realizado en la intersección de calle San Martín y avenida Vélez Sársfield, en Villa Carlos Paz.

La convocatoria reunió a familiares, amigos y vecinos, que acompañaron un gesto de memoria activa y visibilización. La estrella amarilla quedó plasmada como una marca permanente en el espacio público, símbolo de una ausencia que duele y de una vida que no debió perderse.

Diego murió el sábado 18 de octubre, alrededor de las 9:30, cuando el Volkswagen Gol que conducía fue embestido por otro vehículo del mismo modelo, en el que viajaba un efectivo policial acompañado por dos personas. La víctima falleció en el lugar, mientras que los ocupantes del otro automóvil fueron tratados en el Hospital Gumersindo Sayago.

La causa continúa bajo investigación judicial y el policía fue imputado por homicidio culposo agravado.

La estrella amarilla vuelve a funcionar como un símbolo de recuerdo, pedido de justicia y conciencia vial, recordando que detrás de cada siniestro hay historias, afectos y proyectos truncos.