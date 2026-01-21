La Provincia impulsa obras viales con bioasfalto y formación cooperativa

El Gobierno de Córdoba consolidó durante 2025 el Programa de Bacheo Cooperativo con Bioasfalto, una política pública que combina mantenimiento vial, innovación tecnológica, capacitación laboral e inclusión social, con la participación de cooperativas, municipios y comunas de distintos puntos de la provincia.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, y se implementa a través de un esquema de trabajo colaborativo que involucra a Vialidad Provincial, Caminos de las Sierras, gobiernos locales y entidades cooperativas. En esta primera etapa, el programa alcanza a 20 municipios y comunas de los departamentos Colón y Santa María.

Uno de los ejes centrales es la incorporación de bioasfalto, un material innovador que reemplaza parte del ligante asfáltico de origen fósil por componentes de base biológica con biodiesel. Esta tecnología permite reducir hasta un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero, además de disminuir el consumo energético, ya que se aplica en frío y requiere menor uso de maquinaria.

En su fase inicial, el programa prevé la utilización de 250 toneladas de bioasfalto destinadas a trabajos de bacheo en pavimentos urbanos, accesos, rampas de accesibilidad, sendas peatonales, ciclovías y paradas de transporte público, priorizando intervenciones de rápida ejecución y alto impacto comunitario.

La capacitación es otro pilar clave de la propuesta. Durante 2025 se desarrollaron instancias teóricas y prácticas destinadas a cooperativas locales, brindando herramientas técnicas para el relevamiento, la aplicación y el mantenimiento vial con bioasfalto. Las formaciones fueron articuladas entre áreas provinciales, organismos viales y la empresa proveedora del material, combinando contenidos técnicos con prácticas en territorio.

En ese marco, participaron integrantes de organizaciones y cooperativas como Fundación Moviendo Montañas, Luz y Esperanza, La Esperanza y Las Violetas, quienes recibieron capacitación certificada en bacheo con bioasfalto en frío, seguridad operativa y criterios de aplicación sostenible, realizando intervenciones reales en distintos municipios.

El programa también apunta a fortalecer la inclusión social y la generación de empleo local, consolidando a las cooperativas como actores estratégicos en el mantenimiento urbano. La formación en biomateriales permite mejorar la calidad de las obras y, al mismo tiempo, construir perfiles laborales vinculados a la infraestructura sostenible y a los empleos verdes.

El modelo de gestión establece un esquema de responsabilidades compartidas: la Provincia aporta asesoramiento técnico, medición de emisiones y criterios de eficiencia energética; los organismos viales brindan apoyo técnico y de seguridad; el Ministerio de Cooperativas coordina la capacitación; y los municipios y comunas colaboran con recursos humanos, relevamientos y definición de los puntos de intervención.

De este modo, el Programa de Bacheo Cooperativo con Bioasfalto avanza como una experiencia integrada que combina innovación, cuidado ambiental, formación y trabajo, con impacto directo en la calidad de vida de las comunidades.