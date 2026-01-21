Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos

El ministro de Economía Luis Caputo se reunió con la titular de la Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la previa de la segunda revisión del acuerdo que se llevara a cabo en febrero en Buenos Aires.

E encuentro se produjo en el marco del Foro EconÓmico Mundial, que se desarrolla esta semana en Davos, donde el funcionario acudió integrando la comitiva del presidente Javier Milei. Se trató de un encuentro que se dio en las primeras jornadas del evento.

“El tiempo es muy corto y estamos tratando de tener un abrazo. Está todo muy bien, se están reconstruyendo las reservas”, afirmó Georgieva a este medio respecto a la delegación argentina luego del discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El Gobierno tendrá el 1° de febrero un vencimiento de U$S 824 millones en intereses con el FMI, justo cuando se espera la llegada al país de una misión del organismo para la segunda revisión del acuerdo.

Milei se reúne con banqueros y firmas financieras internacionales en Davos

Javier Milei, se reunió este miércoles con directivos de bancos y firmas financieras internacionales en la ciudad de Davos, en la antesala de su intervención en el Foro Económico Mundial.

Participaron del encuentro la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidente y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el presidente de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidente y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.

Milei acudió acompañado del ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Más temprano el mandatario mantuvo un breve encuentro con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parlemin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters.