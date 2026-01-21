Nuevo parte médico de Bastián: sin fiebre y con respiraciones espontáneas

El nuevo parte médico difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires sobre la salud de Bastián Jerez, el pequeño que está internado en Mar del Plata tras el accidente en los médanos de Pinamar, confirma que está sin fiebre y con respiraciones espontáneas.

El informe actualizado, enviado a la Agencia Noticias Argentinas, destaca que el menor sigue internado en terapia intensiva en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, pero que se encuentra estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos.

A su vez, continúa con respiración asistida, antibióticos y sin la necesidad de medicación para sostener la presión arterial.

Un dato alentador, respecto al de las últimas 24 horas, es que está sin fiebre, presenta respiraciones espontáneas y respuesta parcial a estímulos.

Bastián, que se encuentra internado desde hace casi 10 días, debió someterse a cinco operaciones luego de constatar múltiples fracturas de cráneo y lesiones de gravedad en el abdomen.