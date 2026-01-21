Sube la temperatura y se anuncia una ola de calor en las sierras

El pronóstico anticipa que las temperaturas irán en ascenso en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Para los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una nueva ola de calor con máximas que podrían alcanzar los 37 grados hacia el fin de semana.

Si bien no se descarta que puedan registrarse algunos chaparrones aislados, lo cierto es que el sol dominará lo que resta de la semana y el termómetro no parará de subir.

Los especialistas indicaron que se prevén máximas que oscilarán entre los 31 y los 37 grados, que podrían rondar los 40 grados en algunas localidades del interior provincial.

El día más caluroso se registrará el próximo sábado 24 de enero y los valores elevados se mantendrían hasta el lunes 26, fecha en la que se espera cierto alivio por la llegada de las lluvias.