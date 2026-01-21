Última tecnología: Operaron de un tumor a un nene en el Hospital Infantil

Un niño de 13 años fue operado en el Hospital Infantil de Córdoba mediante una innovadora técnica y se recupera favorablemente. El pequeño sufría cefaleas persistentes y vómitos que habían comenzado en el mes de diciembre le detectaron un tumor dentro de los ventrículos cerebrales, que además provocaba la acumulación anormal de líquido en el cerebro.

El procedimiento estuvo a cargo del doctor Diego Trefilio, junto a Franco Falco y Luciano Carrara, con la participación de la anestesióloga Tania Aguirre y las instrumentadoras Silvana Silva y Verónica Bustos.

Según pudo conocerse, la intervención realizó íntegramente bajo visión microscópica y los especialistas utilizaron un aspirador ultrasónico, una herramienta de última generación que fragmenta el tumor con vibraciones de alta precisión y lo aspira de manera controlada, minimizando el riesgo de dañar el tejido cerebral sano.

Además, emplearon un craneótomo incorporado al hospital hace tres años, que facilita la apertura del cráneo de forma segura y protege las estructuras neurológicas.

El paciente mostró una evolución clínica favorable y continuará su tratamiento oncológico integral en el hospital.