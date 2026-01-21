Un brindis por 35 años de investigación y patrimonio en Carlos Paz

El Museo Arqueológico Numba Charava celebró sus 35 años este 19 de enero con una jornada especial en su actual sede del Parque Estancia La Quinta, en Villa Carlos Paz. El aniversario no tuvo un acto formal, sino un festejo cercano, compartido entre quienes sostienen el proyecto desde hace décadas y quienes lo acompañan desde distintos lugares.

Tal como se observa en la imagen, el equipo del museo se tomó unos minutos para brindar junto a los compañeros de trabajo, en un clima distendido y de agradecimiento, sin interrumpir la actividad habitual del espacio, que continuó recibiendo público durante toda la jornada.

El encuentro contó con la presencia de Carlos Ferreyra Bertone, director del Museo de la Estancia Jesuítica de Jesús María, quien acercó como obsequio los últimos ejemplares de Caminería Histórica, fortaleciendo el vínculo entre instituciones dedicadas a la preservación del patrimonio.

También participaron amigos históricos del museo, como Graciela y Carlos, que acompañaron al Numba Charava durante décadas, colaborando en mudanzas, tareas de pintura, organización, diseño y múltiples trabajos silenciosos que permitieron sostener el crecimiento del espacio a lo largo del tiempo.

La prensa local estuvo presente durante el festejo, con cobertura en redes sociales y una salida en vivo junto al periodista Paulo Giachero, sumando visibilidad a una fecha significativa para la cultura local. Al mismo tiempo, visitantes que recorrían las salas se acercaron a saludar y dejaron mensajes afectuosos, compartiendo el momento con el equipo.

Fundado el 19 de enero de 1991 por Esmeraldo Ledda y su familia, el Museo Arqueológico Numba Charava pasó de ser una iniciativa familiar a consolidarse como un espacio de referencia regional. Hoy resguarda más de 20.000 piezas, con materiales que abarcan períodos de hasta 11.000 años de antigüedad, cuenta con reserva patrimonial, laboratorio, área científica y pedagógica, y desarrolla una intensa actividad educativa y turística.

A 35 años de su apertura, el festejo reflejó el espíritu que atraviesa la historia del museo: trabajo colectivo, compromiso sostenido y una comunidad que lo siente propio.