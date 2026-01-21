Un exciclista del Tour de France avaló el recorrido que se correrá en Córdoba

El exciclista profesional y referente histórico del ciclismo argentino, Maximiliano Richeze, visitó Córdoba y recorrió el trazado de L’Étape Argentina by Tour de France, la competencia internacional que se disputará el 22 de marzo de 2026, con largada y llegada en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Durante la recorrida, Richeze analizó los aspectos técnicos del circuito y valoró el entorno natural que atravesará la prueba, que buscará trasladar la esencia del Tour europeo a las rutas serranas. El recorrido contará con dos distancias, de 64 y 134 kilómetros, combinando tramos rápidos, sectores exigentes y postales emblemáticas de la provincia.

Con una trayectoria que incluye 16 Grandes Vueltas, participación en cuatro Tours de Francia y más de 30 triunfos como profesional, Richeze aportó una mirada experimentada sobre un circuito que atraviesa rutas clave como la E53, el Camino del Cuadrado, la Autovía Punilla y la Autopista Córdoba–Carlos Paz, integrando valles y localidades del interior.

“Va a ser una gran carrera. El Tour de Europa va a ser transportado acá a Argentina y, sobre todo en Córdoba, con un recorrido muy lindo y exigente. Las rutas y los paisajes son hermosos”, expresó el exciclista tras completar el trazado.

La presencia de Richeze formó parte de su rol como embajador del evento. Su experiencia internacional fue clave para validar un circuito que apunta a cumplir con estándares de nivel mundial, tanto en lo deportivo como en lo organizativo. El Kempes funcionará como epicentro de la competencia, con un esquema que incluye asistencia médica, mecánica, seguridad, hidratación y actividades complementarias para la comunidad ciclista.

L’Étape Argentina by Tour de France se presenta como una experiencia que va más allá de la competencia: convoca a ciclistas amateurs y experimentados, y proyecta un impacto directo en el turismo y la economía local, consolidando a Córdoba como sede de grandes eventos deportivos.