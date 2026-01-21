Un lujo: Así es la nueva terraza gastronómica del Festival de Cosquín

La nueva edición del Festival Nacional de Folclore 2026 coincidirá con el estreno de «La Próspero», una terraza gastronómica que mirará a la plaza y ofrecerá una experiencia inmersiva y de calidad para los espectadores.

Se realizó una inversión superior a los 250 millones de pesos que fue financiada íntegramente con recursos propios de la Municipalidad de Cosquín y se abraza el concepto de la cultura como motor económico, turístico y social.

La iniciativa fue coordinada junto a la Comisión Municipal de Folklore y combinará gastronomía, cultura y entretenimiento, ampliando la oferta del festival y potenciando también los eventos culturales que se desarrollan a lo largo del año.

El intendente Raúl Cardinali destacó la inversión realizada y encabezó la ceremonia de inauguración junto al titular de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio. De esta forma, Cosquín avanza hacia la consolidación de una nueva oferta que lo posicionará al mismo nivel que los festivales internacionales y que se sustenta en vistas privilegiadas del escenario Atahualpa Yupanqui y un servicio gastronómico de excelencia.

«La Próspero» cuenta con un espacio cubierto de 400 metros cuadrados, capacidad para 200 personas, servicio gastronómico de primer nivel y una ubicación privilegiada dentro de la platea.