Carlos Paz sumó una pista de hielo que funcionará todo el año

Con la inauguración de la nueva pista de hielo dentro del complejo «Ópera Fun», la ciudad de Villa Carlos Paz continúa profundizando su proceso de transformación turística y urbana y suma nuevo atractivo de jerarquía de la mano de Proaco. La propuesta se suma a un ambicioso plan de entretenimiento, servicios y gastronomía que busca romper la estacionalidad y ofrecerá alternativas durante todo el año.

Durante la apertura, el secretario de Turismo, Cultura, Deporte e Innovación, Sebastián Boldrini, destacó el impacto que este tipo de inversiones tiene en el perfil de la ciudad. «Se van sumando propuestas sumamente atractivas, especialmente para el público joven. Hoy Carlos Paz está atravesando un cambio de paradigma. Muchas de las cosas que antes se buscaban en Córdoba capital, hoy se encuentran acá»; aseguró. En ese sentido, remarcó que la pista de hielo no solo representa un nuevo producto turístico, sino también un contenido social.

«Se logró que quede de manera fija, con un contrato por más de dos años, y ya comienzan las clases de patinaje. Esto permite que escuelas, chicos y vecinos puedan acceder a una actividad diferente pensada también para los días de lluvia, frío o contingentes estudiantiles»; argumentó el funcionario.

Ignacio Albarracín, gerente del Grupo Proaco, celebró la renovación integral del primer piso del complejo y el nuevo rumbo del proyecto. «La idea es volcarnos al entretenimiento, los servicios y la gastronomía. Por primera vez, Ópera Fun le ofrece a Carlos Paz un verdadero patio de comidas, algo que no tenía». Albarracín detalló que actualmente funcionan tres propuestas gastronómicas y que entre marzo y abril se sumarán nuevas franquicias de hamburguesería y pizzería, completando una oferta pensada para todo público.

En cuanto a la infraestructura, destacó que la pista de hielo creció significativamente y pasó de 210 a 320 metros cuadrados, consolidándose como una de las propuestas más innovadoras de la ciudad. A esto se suma la reciente inauguración de «Mr. Coffee», que desembarcó con un local de gran escala, ampliación de carta y un espacio de coworking totalmente equipado.

El complejo Ópera Fun también alberga un gimnasio de 1100 metros cuadrados con amplio horario, estacionamiento cubierto, locales de servicios como veterinaria, supermercado, agencias de pago de impuestos y comercios vinculados a tecnología. «Queremos que quienes vienen por trámites a la Municipalidad, la terminal, ANSES o la Policía, encuentren un espacio climatizado donde puedan comer, entretenerse o resolver distintas necesidades»; explicó Albarracín.

Finalmente, se destacó el potencial de la pista de hielo como parte de futuros circuitos turísticos vinculados a agencias de viaje y viajes estudiantiles. «Carlos Paz siempre fue fuerte en actividades al aire libre. La idea es sumar valor con propuestas complementarias que no compitan, sino que amplíen la experiencia cuando el clima no acompaña»; concluyó Albarracín.