Comienza la cuenta regresiva para los premios «Carlos 2026»

La ceremonia de entrega de los premios «Carlos 2026» se realizará el próximo lunes 2 de febrero en las instalaciones del Hotel Eleton de Villa Carlos Paz y reunirá a los artistas que hacen temporada en la ciudad. Se trata de la premiación más importante del verano y desde las 19 horas, comenzará a vivirse la alfombra roja con la llegada de los elencos teatrales.

La entrega está prevista para las 20 horas y la premisa es reconocer a los distintos espectáculos y artistas que eligieron la ciudad para traer sus espectáculos y enriquecer la oferta turística.

El jurado de esta edición, está compuesto por Guillermo Gagliardi (músico), Javier Pérez (actor), Silvina Domínguez (modelo y bailarina), Damián Grassi (actor), Matías Gramajo (actor), Sandra Callejón (actriz), Florencia Villagra (técnica en caracterización teatral), María Lourdes García (bailarina), María Rosalía Beni (maquilladora), Diego Olmos (coreógrafo), Susana Espeche (actriz), Lucía Berecibar (bailarina), Daniel Sosa (músico) y Nicolás Tobares (bailarín). Además, forman parte de la Comisión Ejecutiva, el Director de Cultura, Fernando Barrera, y la coordinadora Sonia Camps.

Este año la nueva reglamentación de los premios, destaca que solo serán evaluados aquellos espectáculos que cumplan con dos funciones semanales, como mínimo, en enero en días diferentes por cada semana del mencionado mes, en un total de 8 funciones (todo el mes de enero). Además, es requisito indispensable para participar que el espectáculo se desarrolle en un espacio con la habilitación correspondiente, dentro del ejido de la ciudad.