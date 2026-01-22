Córdoba confirmó los primeros casos de dengue y chikungunya del año

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó este miércoles los primeros casos de dengue y chikungunya de la temporada en la provincia, detectados en el marco de una reunión de seguimiento de enfermedades transmitidas por mosquitos.

El caso de dengue corresponde a un hombre de 50 años, residente en Río Tercero, que había viajado recientemente a México y no contaba con esquema de vacunación.

El caso de chikungunya fue registrado en una mujer de 47 años, vecina de Monte Cristo, con antecedente de viaje a Cuba.

En ambos episodios, las personas recibieron atención ambulatoria, no requirieron internación y evolucionan favorablemente. De manera simultánea, se realizaron acciones de bloqueo de foco junto a los municipios correspondientes.

Desde la cartera sanitaria también informaron que un segundo caso sospechoso de chikungunya en la ciudad de Córdoba se encuentra en estudio, a la espera de resultados del Instituto Malbrán, aunque ya se ejecutaron tareas preventivas en el área.

Las autoridades remarcaron la necesidad de reforzar las medidas de prevención durante los meses de altas temperaturas y mayor humedad, período en el que se intensifica la proliferación del mosquito transmisor. El principal riesgo se concentra en los hogares y sus alrededores, donde se generan los criaderos.

Entre las recomendaciones figuran eliminar recipientes que acumulen agua, mantener patios limpios, renovar a diario el agua de bebederos de animales, limpiar canaletas, y tapar o vaciar objetos en desuso. También se indicó extremar cuidados ante viajes a zonas tropicales o con circulación viral.

Salud recordó además que continúa la vacunación contra el dengue para personas de 15 a 59 años que residan en los 13 departamentos priorizados de la provincia. El esquema contempla dos dosis, con un intervalo de tres meses, y se aplica en hospitales provinciales de cabecera y centros de salud municipales.

Ante la aparición de síntomas como fiebre, dolores musculares o articulares y cefalea, se recomienda consultar de inmediato en el centro de salud más cercano.