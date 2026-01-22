¿El Santo Grial podría estar escondido en las sierras de Córdoba?

En el imaginario colectivo, el Santo Grial evoca castillos medievales, caballeros templarios y paisajes europeos brumosos. Sin embargo, en las sierras de Córdoba, más precisamente en Capilla del Monte, esta reliquia legendaria cobra una dimensión local, casi folklórica, alimentando mitos que van desde lo plausible hasta lo francamente desopilante.

Un entramado de esoterismo, historia y una dosis de fantasía.

Los fundamentos de la conexión del Grial con Córdoba se asientan principalmente en tres pilares. La teoría más difundida postula que, tras la persecución de la Orden del Temple en el siglo XIV, un grupo de templarios logró escapar con el Grial y otras reliquias valiosas. Se dice que escaparon hacia el Nuevo Mundo antes de su «descubrimiento oficial» y hallaron refugio en el Valle de Punilla, específicamente en lugares como el Cerro Uritorco. Se cree que las enigmáticas «marcas templarias» encontradas en algunas piedras de la zona son la prueba de su paso. Sin embargo, los historiadores académicos son escépticos, atribuyendo estas marcas a formaciones naturales o intervenciones posteriores sin relación templaria.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Argentina fue un destino conocido para muchos jerarcas nazis. Esta realidad histórica se mezcla con la leyenda del Grial, sugiriendo que algunos de estos nazis, particularmente aquellos con intereses esotéricos y en la búsqueda de artefactos místicos (como la Ahnenerbe de Himmler), llegaron a Córdoba con la misión de encontrar el cáliz. La idea es que los nazis, conocedores de las supuestas energías telúricas del Uritorco, habrían buscado el Grial allí para utilizar su poder con fines aún más oscuros.

Más allá de las conexiones históricas, subyace una creencia en la potencia energética y mística del Uritorco. Para muchos, este cerro no es solo un lugar de avistamientos OVNI, sino un portal energético, un punto de convergencia cósmica. La presencia del Grial en este sitio no sería casualidad, sino una armonización con esta energía, convirtiéndolo no solo en un objeto físico sino en un «canal» o «depósito» de poder espiritual que resuena con la vibración del cerro.

Algunos ufólogos locales sugieren que el Grial no es un cáliz físico, sino un objeto extraterrestre o una nave espacial camuflada que yace oculta en el Uritorco, esperando ser activada por una conciencia superior. Su poder no sería divino, sino tecnológico y de carácter alienígena. Asimismo, una variante de la leyenda afirma que el Grial está resguardado en una ciudad intraterrena, habitada por seres de alta vibración o por descendientes de civilizaciones antiguas. Estos «guardianes» solo lo revelarían a aquellos puros de corazón que logren descifrar los secretos de la montaña.

Para los más esotéricos, el Grial está ligado directamente a la mítica civilización intraterrena de Erks, cuya entrada principal se dice que está en el Uritorco. El cáliz sería un artefacto central en la tecnología o la espiritualidad de Erks, una especie de «batería energética» para toda la ciudad.

Hace algunos años, la leyenda del cáliz que guardó la sangre de Cristo se mezcló con la historia precolombina y comenzó a circular la creencia de la existencia de un objeto sagrado adorado por los antiguos pueblos comechingones, que poseía propiedades curativas o espirituales.

Miles de turistas y buscadores de lo insólito peregrinan cada año a Capilla del Monte con la esperanza de encontrar algo más que un hermoso paisaje, la fuerza de estas leyendas radica en su capacidad para inspirar, para añadir un velo de misterio a un paisaje imponente. Quizás, en la mera existencia de estas historias, reside la magia propia de las sierras cordobesas.