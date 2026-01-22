Emoción: Le propuso casamiento al ritmo de las guitarras de Cosquín

Una joven pareja, oriunda de la ciudad de Córdoba, protagonizó un momento romántico durante los espectáculos callejeros del Pre Cosquín 2026 y emocionó a todos. Josué Chazarreta sorprendió a su novia Sasha Ocho en medio de la calle, se arrodilló y le propuso casamiento. Ella dijo que sí y recibieron el aplauso de todos los presentes.

Fue una noche de emociones en el centro coscoíno frente al escenario Alfredo Ábalos.

El reportero gráfico Jairo Stepanoff, histórico colaborador de El Diario, capturó la secuencia con su cámara y logró registrar la alegría de la pareja, que había llegado a la Capital Nacional del Folclore desde el barrio Don Bosco.

Tras cuatro años de noviazgo, tienen previsto contraer matrimonio en el mes de septiembre.