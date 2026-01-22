Fuerte operativo por Talleres–Newell’s en el estadio Kempes

La Municipalidad de Córdoba desplegará un operativo integral de control, tránsito y seguridad este viernes 23, con motivo del partido entre Talleres y Newell’s en el estadio Mario Alberto Kempes, por la primera fecha del Torneo Apertura.

Antes, durante y después del encuentro, habrá ordenamiento del tránsito en las inmediaciones, con asistencia a los automovilistas para el estacionamiento en zonas habilitadas y direccionamiento especial a la salida, incluyendo circulación en contramano en tramos de colectoras de Cárcano, avenida del Piamonte y avenida Gauss, con el objetivo de agilizar la evacuación y reducir molestias a los vecinos.

La avenida de Circunvalación no tendrá cortes, salvo al finalizar el partido, cuando se impedirá el acceso hacia el estadio. Se recomienda a quienes no asistan evitar la zona entre las 19:00 y la 01:30.

El dispositivo de tránsito contará con 60 inspectores, tres grúas municipales, dos privadas y 16 vehículos. En paralelo, Fiscalización y Control dispondrá 43 agentes para supervisar el espectáculo, los puestos gastronómicos habilitados, la venta ambulante, los puntos de hidratación y el cumplimiento de normas de seguridad e higiene. Se autorizaron 11 módulos temporales: 8 de choripán y 3 de panchos.

En materia de seguridad, Guardia Urbana y Policía provincial patrullarán con 12 motos, 12 vehículos y 432 efectivos, además de controles para evitar la presencia de cuidacoches no autorizados. Defensa Civil y la Unidad Ejecutora de Riesgo Eléctrico brindarán apoyo dentro del estadio.

El dispositivo sanitario incluirá cuatro ambulancias (una por tribuna y dos en el campo), un carrito sanitario interno y dos carpas ubicadas en los sectores norte y sur. La limpieza de los alrededores estará a cargo del Ente Córdoba Obras y Servicios.

Transporte especial al Kempes

El viernes, desde las 20:00, habrá servicio especial de colectivos desde plaza de la Intendencia – Héroes de Malvinas (Caseros y Cañada) hasta el Parque del Kempes. Circularán 10 unidades y el pago podrá realizarse con todos los medios habilitados.