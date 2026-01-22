Madrugada con temblor: las sierras volvieron a moverse

Un movimiento sísmico se registró esta madrugada en Córdoba, alrededor de las 0:41, y fue sentido por vecinos de distintas localidades de las sierras, según datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

El temblor tuvo una magnitud de 2,5, con epicentro en el oeste provincial, a 32 kilómetros al noreste de Villa Dolores, 52 kilómetros al oeste de Alta Gracia y 57 kilómetros al sudeste de Chancaní, a una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo a la escala Mercalli Modificada, la intensidad fue de II a III, lo que implica que fue percibido de manera leve por algunas personas en reposo o dentro de edificios, sin que se registraran daños.

El sismo fue advertido en localidades como Mina Clavero, Arroyo Los Patos, Villa Dolores y Villa General Belgrano, donde algunos vecinos reportaron una vibración breve durante la madrugada.

No se informaron consecuencias ni daños materiales asociados al evento.