Ola de calor en las sierras: a cuánto llegará el termómetro en Carlos Paz

El termómetro sigue subiendo y una ola de calor se anuncia para el próximo fin de semana en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 22 de enero, se registraría una máxima de 33 grados y habrá cielo despejado y sin lluvias.

Pero el verano no dará tregua y mañana viernes, la temperatura podría llegar a 34 grados.

Las condiciones podrían cambiar en las próximas horas y los especialistas no descartan la aparición de las primeras nubes de tormenta que podrían ocasionar lluvias aisladas en las zonas serranas y el sur provincial.

Para el sábado 25, se prevé una máxima de 35 grados y el domingo, el registro ascendería hasta 36 grados.

Sin embargo, para los «team verano», lo mejor llegará la próxima semana. Se anuncia una máxima de 36 grados para el lunes y de 37 grados para el día martes 27 de enero, mientras que el miércoles se registraría un alivio y la máxima caería hasta los 30 grados.