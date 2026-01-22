Valle de Punilla

Ola de calor en las sierras: a cuánto llegará el termómetro en Carlos Paz

Para este jueves 22 de enero, se anuncia una máxima que alcanzaría los 33 grados en la región.
jueves, 22 de enero de 2026 · 08:49

El termómetro sigue subiendo y una ola de calor se anuncia para el próximo fin de semana en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 22 de enero, se registraría una máxima de 33 grados y habrá cielo despejado y sin lluvias.

Pero el verano no dará tregua y mañana viernes, la temperatura podría llegar a 34 grados.

Las condiciones podrían cambiar en las próximas horas y los especialistas no descartan la aparición de las primeras nubes de tormenta que podrían ocasionar lluvias aisladas en las zonas serranas y el sur provincial.

Para el sábado 25, se prevé una máxima de 35 grados y el domingo, el registro ascendería hasta 36 grados.

 Sin embargo, para los «team verano», lo mejor llegará la próxima semana. Se anuncia una máxima de 36 grados para el lunes y de 37 grados para el día martes 27 de enero, mientras que el miércoles se registraría un alivio y la máxima caería hasta los 30 grados.

