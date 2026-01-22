Retiraron toneladas de basura de basurales críticos en Córdoba capital

La Municipalidad de Córdoba intensificó durante la última semana los trabajos de limpieza e intervención en decenas de basurales distribuidos en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de impedir su desborde y reducir riesgos ambientales y sanitarios.

Las acciones estuvieron a cargo de cuadrillas de la Dirección de Higiene Urbana, que abordaron macrobasurales, microbasurales y canales, priorizando focos históricos y zonas de alto volumen de residuos. Entre los puntos intervenidos se destacan un basural de larga data en barrio Liceo Procrear y otro ubicado en las inmediaciones del club Atalaya, donde se reforzaron las tareas con el objetivo de avanzar en su erradicación.

Uno de los casos más críticos es el basural de Bajada de Piedra, en el extremo este de la ciudad. Allí, el municipio debe retirar unas 44 toneladas de residuos por semana para contener el crecimiento del foco, una cifra que supera ampliamente el promedio registrado en otros sectores. En esta última intervención, lo evacuado estuvo compuesto principalmente por escombros y grandes volúmenes de residuos, lo que evidencia la presencia de desechos provenientes de Grandes Generadores de Residuos que no cumplen con la normativa vigente.

También se realizaron intervenciones en basurales ubicados en La Agustina, Cartechini, Roque Arias, Spilimbergo, Villa El Nylon, Lerma y Malagueño, Comunidad Renault, bulevar de los Polacos, Martín Silva y Colectora, Defensa y Arani, La Lonja, Remedios de Escalada y La Agustina, Agustín Piaggio, Cañada de Gómez, Valparaíso al 9000 y Toco Toco, entre otros puntos.

Desde el municipio remarcaron que el rol de vecinos y vecinas es clave para evitar la reaparición de estos focos, depositando los residuos en lugares y horarios adecuados para que el servicio de recolección pueda retirarlos correctamente.

En el caso de los Grandes Generadores, se recordó que están obligados a contar con un servicio privado de recolección, abonar una tarifa diferenciada y presentar un plan de gestión de residuos ante el Instituto de Protección Ambiental y Animal. La disposición clandestina de residuos en la vía pública o en basurales está penada.

Para las tareas de limpieza en Bajada de Piedra se utilizó un camión batea y una pala mecánica, maquinaria habitual en este tipo de intervenciones de gran escala.

Ante situaciones de arrojo ilegal de residuos, las denuncias pueden realizarse a través de la App Ciudadana o ante los organismos municipales correspondientes.