UTHGRA participará de la convocatoria nacional en Mar del Plata

UTHGRA Córdoba será parte de una nueva edición del tradicional encuentro político-institucional el próximo 23 de enero que se llevará a cabo en Mar del Plata convocado por Luis Barrionuevo, una instancia que año tras año reúne a dirigentes del sindicalismo y de la política nacional.

El encuentro constituye un espacio de diálogo e intercambio en el que participan referentes de distintos puntos del país, y se ha consolidado como una cita relevante dentro del calendario político de verano, en un contexto marcado por definiciones estratégicas y la necesidad de fortalecer ámbitos de vinculación institucional.

En esta edición, Córdoba forma parte de la convocatoria, a partir de las gestiones impulsadas por Juan Rousselot, Secretario General de UTHGRA Córdoba, quien mantiene un vínculo institucional sostenido con distintos actores del arco político provincial.

En ese marco, se cursó la invitación al gobernador Martín Llaryora y al ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano.

Más allá de las presencias que finalmente se confirmen, la convocatoria representa una instancia de relevancia para el intercambio de miradas sobre la situación actual del país, el rol de las organizaciones sindicales y la articulación entre los distintos niveles de gestión.

Desde UTHGRA Córdoba se destaca la importancia de estos espacios de encuentro, que permiten sostener canales de diálogo institucional y fortalecer el posicionamiento del sector del turismo, hotelero y gastronómico de Córdoba dentro de la agenda política y sindical a nivel nacional.