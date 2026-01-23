Caputo calificó de “muy fructífero” el viaje a Davos

El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó de “muy fructífero” el viaje al Foro Económico de Davos y afirmó que el presidente Javier Milei “atrae inversiones”.

“Ya de vuelta en el Ministerio. Muy fructífero viaje a Davos”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda en redes sociales, que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Caputo sostuvo que “el Presidente se sigue consolidando como referente y líder mundial de las ideas de la libertad. Cada vez más respetado y escuchado.

“Esto no es trivial, ya que ayuda enormemente a atraer inversiones en la economía real, que es lo que el país necesita para generar más empleo y mejores salarios”, indicó el ministro.

— totocaputo (@LuisCaputoAR) January 23, 2026

Durante su visita a Davos el presidente se reunió con empresarios y banqueros para convencerlos sobre su visión económica de la energía.

Caputo tuvo un fugaz encuentro con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, que aún no confirmó el envío de la misión a Buenos Aires.