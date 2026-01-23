Deudas viejas y beneficios 2026: Carlos Paz ofrece quitas y descuentos

Regularizar deudas pendientes puede transformarse en una ventaja concreta de cara a 2026. La Municipalidad de Villa Carlos Paz lanzó un esquema que permite saldar tasas atrasadas y, al mismo tiempo, acceder a importantes descuentos para el año en curso, con plazo límite fijado para febrero.

La propuesta está dirigida a quienes mantienen deudas de años anteriores en tasas de inmuebles o automotores. En esos casos, el municipio habilitó la posibilidad de cancelar lo adeudado en un solo pago con una quita del 50 por ciento en los intereses, una medida pensada para facilitar la regularización fiscal.

Pero el beneficio no se agota allí. Quienes logren ponerse al día con sus obligaciones podrán acceder luego a los descuentos por pago anual 2026, que alcanzan el 40 por ciento en la tasa de inmuebles y el 60 por ciento en automotores, siempre que se abonen en modalidad de pago único.

El trámite puede realizarse de manera presencial en el Palacio Municipal, ubicado en Liniers 50, o bien a través de los canales digitales habilitados por el municipio. Están disponibles el correo electrónico [email protected] y el WhatsApp 3541 637975, con atención para consultas y gestiones.

Desde el Ejecutivo local recordaron que el plazo para acceder a estos beneficios se extiende hasta el 20 de febrero, y que se aceptan todos los medios de pago. La iniciativa busca incentivar la regularización de deudas y, al mismo tiempo, aliviar la carga tributaria de quienes cumplen con sus tasas durante 2026.